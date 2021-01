Wypożyczalnie walczą o swoją gospodarczą przyszłość

„Nasza działalność w 100 proc. spełnia wszystkie wymagania i kryteria dotyczące przyznawania pomocy państwa, a jednak, z niewiadomych dla przedsiębiorców przyczyn, kod PKD 77.39.Z oraz kod PKD 77.29.Z zostały pominięte. Żądamy zatem rozszerzenia pomocy sektorowej o niniejsze kody do tarczy 6.0 w drodze rozporządzenia oraz dodanie kodów PKD do pomocy w programie PFR 2.0. Nasza działalność polega na wynajmie sprzętu multimedialnego, scenicznego, cateringowego, eventowego i restauracyjnego na wszystkie okoliczności związane z organizacją wszelkich wydarzeń" – piszą przedstawiciele branży w liście do premiera i wszystkich rządzących.

I dodają, że jako firmy wyspecjalizowane w dostarczaniu sprzętu obsługują największe centra kongresowe i centra konferencyjne w Polsce, stadiony, placówki kultury, restauracje oraz hotele. Współpracują z agencjami eventowymi i organizatorami imprez. „Bez wyspecjalizowanej wypożyczalni cateringowo-eventowej cały rynek MICE nie istnieje, a my jesteśmy jego nieodłączną częścią" – piszą protestujący do premiera i ministrów. „Bezspornym zatem jest fakt, że tarcza objęła swoim zakresem firmy z branży restauracyjnej, hotelowej, transportowej, eventowej, cateringowej – czyli firm z zakresu działalności MICE oraz z placówek hotelowych, restauracyjnych, centrów kongresowych decyzją rządu z powodu Covid-19. Jeśli zatem założymy, że zaproponowane w tej ustawie instrumenty pomocowe są wystarczające dla wyżej wymienionych podmiotów, to tym bardziej należy uznać kod PKD 77.39.Z oraz kod PKD 77.29. Z za najbardziej pokrzywdzony w okresie pandemii i tym bardziej przepisy tarczy 6.0 oraz PFR 2.0 powinny obejmować wymienione kody PKD, ponieważ nasza branża jest objęta coraz to nowymi restrykcjami".