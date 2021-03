Młode firmy z większą szansą na wsparcie w czasie pandemii

W świetle najnowszych regulacji kryterium spadku przychodów, od którego zależy możliwość ubiegania się o wsparcie, można odnosić także do września 2020 r.

Na problem firm ze stosunkowo niewielkim stażem, które nie miały szans na pomoc, już na początku lutego 2021 r. zwracał uwagę rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W piśmie do wicepremiera Jarosława Gowina wskazywał, że poprzednie rozporządzenie z 19 stycznia 2021 r. nie rozwiązało problemu wsparcia nowo założonych firm, które nie miały możliwości wykazania spadku przychodów w konkretnym miesiącu w porównaniu z przychodami z tego samego miesiąca sprzed roku.

Przyznanie wsparcia zależało bowiem od tego, czy przychód z danej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia Covid-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu sprzed miesiąca lub z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Rzecznik zaproponował, aby można było porównywać spadki obrotów także do września 2020 r. Rząd uwzględnił ten postulat i nowe rozporządzenie daje już możliwość porównania obecnych przychodów do września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, gdy obowiązywały niewielkie obostrzenia epidemiczne.