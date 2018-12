Odliczenia VAT związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w samorządach

W odniesieniu do budynku urzędu, gminie będzie przysługiwało prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku, a w odniesieniu do budynków szkoły – nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 6 września 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.552. 2018.1.AD) rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z modernizacją budynków użyteczności publicznej. W omawianej sprawie gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, w ramach projektu dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny, planuje przeprowadzić termomodernizację budynków urzędu gminy, szkoły podstawowej, przedszkola oraz dwóch obiektów mieszkalnych. Gmina jest i po zakończeniu projektu pozostanie właścicielem wszystkich obiektów objętych modernizacją. Obiekty mieszkalne będą przeznaczone pod wynajem. Budynki szkoły i przedszkola będą zarządzane przez jednostki organizacyjne wnioskodawcy i podobnie jak budynek urzędu gminy, będą udostępniane nieodpłatnie i ogólnodostępnie.

Ponadto, wnioskodawca będzie wykorzystywać budynek urzędu gminy do wykonywania czynności opodatkowanych, nieopodatkowanych i zwolnionych od VAT. Do działalności opodatkowanej wykonywanej przez wnioskodawcę należą m.in. dzierżawa gruntów, najem pomieszczeń oraz sprzedaż nieruchomości. Do czynności zwolnionych z opodatkowania należą w szczególności wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz dzierżawa gruntów rolnych. Natomiast czynności nieopodatkowane VAT stanowią inne zadania własne i zlecone gminy, mające na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Obiekty mieszkalne w całości są przeznaczone pod wynajem i wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Budynki szkoły i przedszkola są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od VAT, takich jak sprzedaż usług żywieniowych uczniom oraz świadczenie ponadprogramowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, a także niepodlegających VAT związanych z realizacją zadań oświatowych. Wnioskodawca nie wynajmuje pomieszczeń znajdujących się w budynku urzędu gminy i nie odlicza VAT od kosztów jego utrzymania.

Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dotyczących realizowanego projektu termomodernizacji obiektów mieszkalnych oraz budynków urzędu gminy, szkoły i przedszkola.

W ocenie gminy, w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji obiektów mieszkalnych, nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT, ze względu na zwolnienie od podatku wynajmu lokali na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca stwierdził, że w zakresie wydatków na termomodernizację budynku urzędu gminy, będzie posiadał prawo do odliczenia VAT zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 oraz art. 90 ustawy o VAT, ponieważ wskazany budynek częściowo jest wykorzystywany do prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej, w szczególności dokonując obliczenia sposobu określenia proporcji (tzw. pre-współczynnika VAT) w oparciu o metodologię przewidzianą w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. (który w 2017 r. wyniósł 13,34 proc.). W odniesieniu do budynków szkoły i przedszkola gmina uznała, że nie powstaje po jej stronie prawo do odliczenia VAT od dokonywanych inwestycji, gdyż oba budynki służą do wykonywania jej zadań publicznoprawnych, wynikających z prawa oświatowego, dla których nie występuje w charakterze podatnika. Ponadto budynki oświatowe nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanym VAT.

Dyrektor KIS w całości podzielił stanowisko wnioskodawcy i uznał, że w związku z realizacją projektu termomodernizacji w odniesieniu do budynku urzędu gminy wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku, natomiast w odniesieniu do budynków szkoły, przedszkola i budynków komunalnych gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. ?

Janina Fornalik doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora KIS w omawianej interpretacji jest niewątpliwie słuszne. Najwyraźniej celem gminy było potwierdzenie braku prawa do odliczenia VAT w przypadku modernizacji budynków mieszkalnych oraz oświatowych, co wiąże się z deklaracją składaną dla potrzeb uzyskania funduszy o uznaniu VAT za koszt kwalifikowalny. Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia odliczenia VAT od wydatków dotyczących urzędu gminy, które związane są z całokształtem działalności gminy – zarówno z wykonywaniem działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT), jak i zadań własnych niepodlegających VAT. W takim przypadku zasadne jest stosowanie prewspółczynnika ustalonego metodą dochodową według wzoru z rozporządzenia MF, choć inne metody byłyby również możliwe, jeśli byłyby bardziej reprezentatywne dla tego rodzaju wydatków. Dodatkowo, należy zastosować proporcję sprzedaży z art. 90. Problem polega na tym, że z uwagi na mechanizm korekty wieloletniej, kwota ostatecznie nieodliczonego podatku VAT będzie znana dopiero po 10 latach od oddania inwestycji do użytkowania, a więc nie jest możliwe określenie kosztów kwalifikowalnych w momencie rozpoczęcia inwestycji. Z tego względu w praktyce gminy często odstępują od ubiegania się o środki na pokrycie nieodliczalnego podatku VAT.