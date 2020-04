Koronawirus: dłuższy okres rozliczeniowy ograniczy braki kadrowe po pandemii

Z uwagi na obecne spowolnienie gospodarcze związane z pandemią koronawirusa, część firm produkcyjnych zaczyna ograniczać produkcję lub wstrzymuje pracę zakładu. Te ograniczenia będą wprowadzane przynajmniej do momentu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej. Po tym czasie istnieje duże prawdopodobieństwo, że również sytuacja na rynku się ustabilizuje i popyt wróci do oczekiwanego poziomu. Wówczas firmy będą musiały niejako ,,nadrobić" ubytki w produkcji.

Przede wszystkim wydłużenie okresu rozliczeniowego daje pracodawcy większą swobodę w zakresie planowania organizacji czasu pracy i dostosowania go do bieżącej sytuacji ekonomicznej zakładu. Pracodawcy nie ogranicza bowiem maksymalna liczba godzin pracy w miesiącu, lecz jedynie w obowiązującym okresie rozliczeniowym.

Przekładając to na obecne realia, należy wskazać, że do momentu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej, harmonogramy pracy pracowników mogłyby być tak tworzone, aby mogli oni pracować w wymiarze niższym, niż wynikałoby to z ich miesięcznego wymiaru czasu pracy, by w późniejszym czasie móc pracować dłużej – tak, aby zbilansować obowiązujący ich wymiar czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego. Wypłata ewentualnych nadgodzin nastąpiłaby dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.