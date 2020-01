Obowiązek w VAT od nadpłaty za obiady uczniowskie

Otrzymana od rodzica nadpłata za obiady w stołówce szkolonej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako zaliczka na poczet przyszłej usługi, która powoduje, powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania.

- Gmina rozlicza podatek VAT od wszystkich jednostek objętymi centralizacją, w tym od szkół. W ramach działalności stołówek szkolnych dzieciom – uczniom szkoły wydawane są obiady, za które odpłatność ponoszą rodzice dzieci – uczniów korzystających z obiadów. Obiady wydawane są we wszystkie dni, w których szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne. Po zakończeniu miesiąca rodzice dzieci otrzymują informację o wysokości kwoty do zapłaty za obiady, które zostały wydane ich dzieciom – uczniom szkoły. Informacja o wysokości kwoty do zapłaty podawana jest rodzicom w formie pisemnej, lub na żądanie rodziców w formie faktury VAT. Na podstawie tych informacji rodzice dokonują zapłaty na rachunek dochodów budżetowych jednostki. Zdarzają się przypadki, że rodzice dokonując płatności za obiady płacą kwotę wyższą od tej, która wynika z faktury. Przykładowo – faktura za obiady uczniowskie wynosi np. 68,20 zł, a rodzic w przelewie bankowym płaci na rachunek bankowy kwotę 70 zł (tj. po zaokrągleniu). Z tej...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ