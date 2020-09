SerialCon 2020 – razem online materiały prasowe

Rozgrzewają do czerwoności i nie pozwalają odejść od odbiornika. Seriale inspirują, dają do myślenia i sprawiają, że kibicujemy ulubionym bohaterom. Uwaga serialowicze! Festiwal Mastercard OFF CAMERA zaprasza na kolejną, specjalną edycję SerialConu od 12 do 21 września.