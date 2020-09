„Amerykańscy niezależni” powracają

Film Madeleine Olnek (reżyserki pokazywanych na naszym festiwalu „Foxy Merkins" i „Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same") „Szalone noce z Emily" to podobnie, jak wspomniane tytuły, pełna humoru i komizmu sytuacyjnego, brawurowo zagrana kinowa propozycja nie tylko dla fanów dziewiętnastowiecznej literatury. Tym razem Olnek opowiada o wybitnej amerykańskiej poetce Emily Dickinson (w tej roli jak zawsze bezbłędna Molly Shannon). Feministyczne z ducha „Szalone noce..." to przewrotny i nietypowy film biograficzno-historyczny, dekonstruujący skostniałe nieco i właściwe dla tego gatunku modele opowiadania.

Codzienne życie głównej bohaterki „Niedosytu" Carlo Mirabelli-Davisa sprowadzać by się mogło do tego, by jedynie „leżeć i pachnieć". Malowniczo położony dom, opływający we wszelkie luksusy, przystojny i opiekuńczy mąż, awansowany na kierownicze stanowisko w rodzinnej firmie, dobrze sytuowani teściowie. Na pierwszy rzut oka Hunter (w tej roli nagrodzona na Tribeca Film Festival Haley Bennett), która właśnie zaszła w pierwszą ciążę, nie mogłaby chcieć niczego więcej. A jednak kolejne dni w tej równe idyllicznej, co opresyjnej rzeczywistości upływają kobiecie pod znakiem narastającej frustracji, podskórnego lęku, wreszcie – niepokojącej fascynacji. To zaskakujące, trzymające w napięciu kino, odważnie przełamujące gatunkowe schematy.

