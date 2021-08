Nowe Horyzonty ruszają 12 sierpnia

Nowe Horyzonty przyzwyczaiły widzów do ambitnego repertuaru, ale też do tego, że proponują im obejrzenie filmów, o których wcześniej czytali w relacjach z wielkich festiwali. Tak będzie również w tym roku.

– W roku, który potężnie wstrząsnął fundamentami naszej egzystencji, zadajemy sobie pytania o przyszłość. A co za tym idzie, rewidujemy też przeszłość, wszak to, co nadejdzie, jest nieubłaganą konsekwencją tego, co było. Dostrzegliśmy, jak bardzo nietrwałe są podstawy naszego świata, jak wiele zbudowaliśmy na kłamstwach, złudzeniach, wyparciach – charakteryzuje tegoroczny zestaw tytułów konkursu głównego festiwalowa koordynatorka Małgorzata Sadowska.