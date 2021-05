Otwarcie kin. Ekrany czekają na widzów

Na początku rząd zadecydował, że kina mogą wznowić działalność dopiero 29 maja, po korekcie - mogą ruszyć już 21 maja. Zmiana wywołała sporo zamieszania, nie sprzyja zwłaszcza wielkim sieciom, które zamknięte były pół roku: Heliosowi (50 multipleksów z 281 salami), Multikinu (33 multipleksy, blisko 300 sal), Cinema City (35 multipleksów i ponad 380 sal). Dla nich otwarcie to duża logistyczna operacja. Trzeba wynegocjować z dystrybutorami repertuar, zatrudnić personel. W przypadku Heliosa oznaczało to podpisanie nowych umów z tysiącem osób. Dawni pracownicy nierzadko w czasie lockdownu znaleźli już nowe zajęcie.

Helios 10 minut po północy

Ustalanie repertuaru z dystrybutorami, wymaga czasu. Dlatego 21 maja ruszy tylko Helios.

— Mieliśmy nadzieję, że ponowne otwarcie kin to będzie prawdziwie święto całej branży i widzów, któremu towarzyszyć będzie wielka radość oraz liczne wydarzenia – mówi mi szef tej sieci Tomasz Jagiełło. – Teraz już wiemy, że nie uda się otworzyć wszystkich sieci w tym samym terminie. Dystrybutorzy zostali zmuszeni do zmiany w kalendarzu premier, a w wyniku zamieszania wywołanego zmianą terminu zniesienia zakazu działalności obiektów kultury mogą też wybierać, którym sieciom kinowym lub kinom poza sieciami umożliwią wyświetlanie filmy wcześniej, a którym później. Taka sytuacja rodzi konflikty. Zmiana daty zniesienia zakazu działalności kin jest olbrzymim wyzwaniem dla całej branży. Gdy oswoiliśmy się z tą decyzją to zadaliśmy sobie pytanie czy jesteśmy gotowi, aby otworzyć się osiem dni wcześniej niż to planowaliśmy. W lutym 2021 r. , gdy kina zostały uruchomione warunkowo, nie zdecydowaliśmy się na otwarcie. Jak się okazało mieliśmy rację, gdyż szybko obiekty kultury zostały ponownie zamknięte. Teraz mamy nadzieję, że najgorsze jest już za nami, dlatego wszyscy w Heliosie zaangażowali się w prace związane z uruchomieniem kin.. Po długich nocnych konsultacjach stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie otworzyć nasze sale wcześniej. To nasz zawód. Cieszymy się, że 21 maja br. wracamy i to już dziesięć minut po północy.

Multikino i Cinema City przyspieszyły otwarcie tylko o dzień: zapraszają od 28 maja. Wciąż w tyle pozostaje „sprawa popcornu”. Część wpływów sieci I niektórych małych kin pochodzi ze sprzedaży przekąsek w barkach. Dlatego problemem jest zakaz konsumpcji w salach.

— Liczymy na jego zniesienie. Widzowie są w kinie ok. 2 godzin, tyle czasu spędzamy też czasem w restauracjach, które od 28 maja mogą przyjmować gości nie tylko w ogródkach. A tam ludzie siedzą naprzeciwko siebie, rozmawiają, śmieją się. W kinie zachowują odstęp, nie przemieszczają się, mają twarze skierowane w jedną stronę, nie konwersują — mówi Joanna Kotłowska.



Nie ma kłopotu z repertuarem. Trwa sezon pooscarowy. Na ekrany w pierwszych tygodniach wejdą znakomite filmy, m.in. „Nomadland” Chloe Zhao, „Ojciec” Floriana Zellera, „Na rauszu” Thomasa Vinterberga. Na Bonda i największe komercyjne tytuły trzeba będzie poczekać do jesieni, ale już teraz będzie można obejrzeć amerykańskie blockbustery „Mortal Kombat”, „Godzilla vs Kong” i „Cruellę” dla dzieci. A wreszcie około 30 filmów polskich ze „Sweat” Magnusa von Horna i „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej na czele.

Branża liczy też na przedłużenie terminów programów pomocowych PISF-u.

— W projekcie nowelizacji Ustawy jest data 30 czerwca. Liczymy na autopoprawkę - do 31 sierpnia. — mówi Joanna Kotłowska.