Polski film w selekcji canneńskiej

Znalazł się wśród nich obraz Magnusa von Horna „Sweat”. To opowieść o trzech dniach z życia motywatorki fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Dziewczyna, choć śledzona przez setki tysięcy osób, otoczona oddanymi współpracownikami i podziwiana przez wszystkich, w życiu jest bardzo samotna. Nie zna uczucia prawdziwej bliskości. W filmie główną rolę gra Magdalena Koleśnik. W rolach drugoplanowych pojawiają się m.in. Julian Świeżewski, Aleksandra Konieczna oraz Zbigniew Zamachowski.

Thierry Fremaux, dyrektor artystyczny festiwalu ujawnił dziś listę 56 filmów, które spośród ponad 2 tysięcy nadesłanych propozycji zostały w tym roku wybrane do programu oficjalnego festiwalu w Cannes.

Producentem filmu jest Lava Films. Film powstał w koprodukcji z Canal+, Zentropa Sweden i Film i Väst, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Opus Film, DI Factory. Producentem wspierającym jest Sophie Erbs z Cinema Defacto.

„Sweat” jest też współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Szwedzki Instytut Filmowy oraz program Kreatywna Europa. Międzynarodowym agentem sprzedaży jest firma New Europe Film Sales. Polskim dystrybutorem filmu jest Gutek Film.

To wielki sukces reżysera, który z pochodzenia jest Szwedem, skończył łódzką szkołę filmową, ma w Polsce rodzinę i mieszka od lat w Warszawie. Tutaj też zrealizował swój debiutancki film pt. „Intruz”.

Festiwal canneński został w tym roku odwołany z powodu pandemii, ale organizatorzy obiecują, że będą promować wybrane tytuły, gdy będą one wchodziły do kin. Nie jest również wykluczone, że znajdą się one w konkursach i sekcjach innych festiwali.