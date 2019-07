Barbara Hollender poleca nowości na DVD

On - mechanik, właściciel warsztatu samochodowego, ona – nauczycielka francuskiego. Są ze sobą od czasu liceum. Kilkanaście lat. Jest w porządku. Wciąż potrafią przytulić się, marzyć o dziecku. A może to dziecko ma im pomóc utrzymać związek? Bo przecież kobieta spytana, czy po tylu latach małżeństwo jej się nie znudziło, odpowie: „Trochę się znudziło”.

Tak właśnie zaczyna się „Nina” s. Ale wbrew pozorom nie jest to film o macierzyństwie i moralnych dylematach związanych z procedurą „matek zastępczych”. Nie jest to również kino społeczne o niedowładzie polskiej medycyny, o in vitro, nietolerancji.To jest przede wszystkim opowieść o szukaniu siebie. O momencie, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, że codzienność go uwiera. Tytułowa bohaterka żyje w bezpiecznym świecie. Chronią ją stabilne układy – dom, mąż, praca. Stosy konwenansów, na które się godzi. To prawda: czasem wybucha. Potrafi zdenerwować się na męża, na siostrę, która pyta ją o owulację. Ale pojawienie się w jej życiu dziewczyny – innej, bezkompromisowej, pozwalającej sobie na wolność – rozbija pancerz, który Ninie na co dzień zapewnia spokój, ale jednocześnie odgradza od własnych pragnień i intensywnych emocji.

Nina przestaje bronić się przed nieznanym jej światem, staje się w pewien sposób bezbronna, ale jednocześnie otwarta. Zakochała się i pozwala sobie na szaleństwo. Przestaje się liczyć z tym, co powiedzą inni. I nie chodzi tylko o odkrywanie własnej seksualności – urzeczenia kobietą. Nina walczy, by zrozumieć, kim naprawdę jest. Niespodziewana miłość burzy jej budowane latami życie i każe zadać sobie pytania: Czego chcę? Jaką cenę mogę zapłacić za wolność? Albo: Czy jestem w stanie ją zapłacić? I nic tu nie jest proste. Wojtek nie jest facetem, którego łatwo rzucić. Magda nie jest święta. Rodzina Niny tak samo ją ogranicza, jak daje poczucie zakorzenienia. Więc co jest więcej warte? Wolność, prawda, przełamanie emocjonalnej stagnacji czy ten naznaczony marazmem, ale spokojny świat? Błyskający światłami, nocny klub czy szarość szkolnego korytarza?

„Nina” to film pełen wrażliwości, ze świetnymi kreacjami trójki aktorów – Julii Kijowskiej, Elizy Rycembel i Andrzeja Konopki. Bardzo precyzyjnie i świadomie zrealizowany. Świetny debiut reżyserki, która ostatnio pracowała przy HBO-wskim serialu „Wataha”, a już przygotowuje kolejny film. Warto na niego czekać, a na razie radzę obejrzeć „Ninę”. Ciekawe, świeże kino.