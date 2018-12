Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Święta sprzyjają „domowym” i rodzinnym nastrojom, ale gdyby ktoś chciał całkowicie odfrunąć w inne rejony, to na płytach DVD właśnie ukazały się dwa zwariowane wakacyjne hity: „Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie” Kena Scotta i Marvelowski „Ant-Man i Osa” Peytona Reeda.

Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie, reż. Ken Scott

Dystrybucja: Best Film

Romain Puertolas jest fanem Juliusza Verne’a. Wykonywał różne zawody, pisał, ale pierwszą książkę „Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie” wydał w 2013 roku mając 37 lat. I ta pozycja „z długim tytułem, napisana przez nieznanego autora” stała się bestsellerem, który rozszedł się w 300 tysiącach egzemplarzy i został przetłumaczony na 30 języków. Na jej podstawie powstał również film. Ken Scott zrealizował tę baśń lekko, ale zabawne i zwariowane perypetie młodego fakira, który po śmierci matki wyjeżdża z Indii do Francji, by odszukać ojca stały się też pretekstem do opowiedzenia o nierównościach społecznych dzisiejszego świata, migracjach, globalizacji, nietolerancji. Bo Aja, który utknie w... szafie, odbędzie podróż po kilku krajach Europy.W rolach głównych wystąpili Dhanush i Berenice Bejo, znana m.in. z Oscarowego „Artysty” Michaela Hazanaviciusa.

Ant-Man i Osa, reż. Peyton Reed

Dystrybucja: Galapagos

Sequel przeboju z 2015 roku „Ant-Man”. Marvelowski bohater Scott Lang po „Kapitanie Ameryka” znalazł się w areszcie domowym. Ale po jakimś czasie dr Pyme, razem ze swoją córką Hope, postanawia uratować żonę uwięzioną w wymiarze kwantowym. Do tego zadania potrzebny mu partner – oczywiście Scott. I tak Scott i Hope zamieniają się w Ant-Mana i Osę. Reed bawi się w ciągłe powiększanie i pomniejszanie bohaterów, ale generalnie film, mimo szybkiej akcji, jest znacznie bardziej kameralny od większości hitów Marvela. A poza głównymi bohaterami Paulem Ruddem i Evangelline Lilly, na ekranie zachwyca luzem i humorem sam Michael Doglas.