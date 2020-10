Maratończyk przed ścianą wiatru

Najlepszy polski maratończyk był faworytem, choć o występie w Krynicy zdecydował godzinę przed startem. – Jeszcze o 9.30 byłem u siebie w domu w Muszynie i wahałem się, czy warto biegać. Miałem za sobą trudny tydzień treningowy, wyjazdy mnie zmęczyły, nogi były ciężkie. Nie mogłem liczyć na rewelacyjny wynik, ale skoro bieg odbywał się 10 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, to ostatecznie uznałem, że szkoda byłoby go przegapić – mówi Szost.

– Pierwsze miejsce cieszy, gorzej z czasem. Start zaprocentuje treningowo, ale warunki nie pozwoliły mi na przebicie granicy 30 minut. Nie było Kenijczyków, którzy startują w Polsce podczas biegów ulicznych, więc nie miałem z kim rywalizować. Przeszkadzał też bardzo mocny wiatr. Biegłem sam od startu do mety, nie miałem się z kim zmieniać. To nie były podmuchy czy zrywy. Walczyłem ze ścianą wiatru, która nie pozwalała się rozpędzić! Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem.

Szost przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Tokio, choć wcale nie jest przekonany, czy te się odbędą. – Wszyscy mają nadzieję, że do imprezy dojdzie, ale ja w to nie do końca wierzę. Japończycy są cierpliwi, lecz przekładanie zawodów to dla nich potężne koszty, a obecnie na świecie panuje totalny paraliż. Oczywiście, nastawiam się na igrzyska jak każdy. Będę się przygotowywał i powalczę o minimum kwalifikacyjne, ale dziś nikt nie wie, czy ma to sens.