Do zobaczenia za rok bez masek

Gdy wjeżdżaliśmy do Krynicy, powiat nowosądecki znajdował się jeszcze w strefie zielonej, od soboty był już strefą żółtą. Ale organizatorzy na taki scenariusz się przygotowali. Przypominali o konieczności zasłaniania nosa i ust, dla nikogo nie robili wyjątków, z obowiązku nie zostali więc zwolnieni – do momentu startu – nawet sami uczestnicy.

– Sprawiał, że nie dało się biegać szybko – praktycznie dziesięć sekund wolniej na kilometrze. To nie były podmuchy czy zrywy. Walczyłem ze ścianą wiatru, która nie pozwalała się rozpędzić. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem. Myślałem o tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do Muszyny. To najcięższa Życiowa Dziesiątka, jaką pamiętam – opowiadał zwycięzca biegu, najlepszy polski maratończyk Henryk Szost, a Paulina Tracz, która drugi raz z rzędu wygrała rywalizację kobiet w 100-kilometrowym ultramaratonie, podkreśliła, że takiej Krynicy dotąd nie znała.

Mimo niesprzyjających warunków nie poddał się też twórca Festiwalu Biegowego Zygmunt Berdychowski, który na metę 100 km dotarł kilkanaście minut przed upływem limitu czasowego (wynosił on 17 i pół godziny). – Było zimno i wietrznie. Przynajmniej dwa razy chciałem zejść z trasy, ale udało się i to jest najważniejsze – nie krył radości.

Jeszcze godzinę wcześniej byłem u siebie w domu w Muszynie i wahałem się, czy warto biegać. Miałem za sobą trudny tydzień treningowy, wyjazdy mnie zmęczyły, nogi były ciężkie. Nie mogłem liczyć na rewelacyjny wynik, ale skoro bieg odbywał się 10 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, to ostatecznie uznałem, że szkoda byłoby go przegapić. Pierwsze miejsce cieszy, gorzej z czasem. Start zaprocentuje treningowo, ale warunki nie pozwoliły mi na przebicie granicy trzydziestu minut. Ten sezon jest fatalny, po prostu beznadziejny. Trudno o inne słowa, bo świat zwariował i stanął na głowie. Trenowałem cały czas, nawet w lockdownie, moi znajomi też. Gorzej było ze startami. Raz słyszeliśmy, że zawody się odbędą, a po chwili pojawiała się informacja o ich odwołaniu. Organizm się rozstroił, trudno było o motywację startową. —k.k.

Adam Czerwiński Krynicka Mila

Jeden z rywali mnie zahaczył i straciłem but. Nie miałem zbyt wiele czasu na reakcję, bo do wszystkiego doszło w połowie dystansu. Musiałem improwizować, postanowiłem gnać do mety. Nie chciałem, aby rywale zorientowali się, że nie jestem w pełni uzbrojony. Noga bolała, ślizgałem się, ale co mogłem zrobić? Chciałem wygrać, więc dałem z siebie wszystko. Na mecie nawet nie czułem zmęczenia. Bruk był jednak szorstki, więc mocno obdarłem palec. Przez chwilę pomyślałem nawet o zdjęciu drugiego buta, ale ostatecznie udało się dotrzeć do mety. Przyjechałem do Krynicy trzeci rok z rzędu. Organizatorzy zadbali o świetny klimat: grała muzyka, zagrzewali nas spikerzy, pojawili się kibice. Gospodarze zrobili wszystko, abyśmy czuli się w Krynicy tak samo dobrze jak w poprzednich latach. —k.k.