Festiwal biegów w Krynicy. Na przekór pandemii

To może być nowa tradycja festiwalu – start każdej dekady zaczyna się od kłopotów, a potem i tak zwycięża chęć do masowego biegania po wzgórzach Beskidu Sądeckiego. W 2010 roku w czerwcu inaugurację przesunęła o trzy miesiące powódź. W 2020 roku pandemia koronawirusa kazała przełożyć start festiwalu z początku września na początek października.

Wprowadzenie w sierpniu czerwonej strefy m.in. w powiecie nowosądeckim przyniosło efekty, nowych zakażeń w regionie jest mniej, ale Fundacja „Festiwal Biegów" zadbała, by ograniczyć kontakty między biegaczami do niezbędnego minimum, by wszędzie był obowiązek zakrywania maseczkami nosa i ust, by łatwo było o powszechną dezynfekcję.