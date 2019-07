Rekordowy Bieg Powstania Warszawskiego

Na trasie pełnej powstańczych wspomnień, zniczy, pieśni patriotycznych i rekonstrukcji historycznych, w rocznicowych koszulkach, z symbolicznymi opaskami na ramieniu i biało-czerwonymi flagami w rękach, biegacze z całej Polski oddali hołd bohaterom zrywu niepodległościowego z sierpnia 1944 roku. Bieg Powstania Warszawskiego to jedna z największych rund Ligi Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju.

W sobotę 27 lipca w Warszawie biegano na 5 i 10 km, a także po schodach, na 9. piętro wieżowca Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej przy ul. Zielnej. - To był mój pierwszy bieg po schodach, więc za bardzo nie wiedziałam jak się nastawić. Było ciężko, a od siódmego piętra już szłam - dzieliła się wrażeniami Gemma Aranda, Filipinka mieszkająca w Polsce, która postanowiła dołączyć do uczestników powstańczego biegu. - Bardzo lubię polską kulturę i historię. Także dzięki bieganiu staram się ją poznawać - mówiła biegaczka, która wystartowała również w wieczornym, pięciokilometrowym biegu prowadzącym ulicami śródmieścia stolicy, śladami walk powstańczych. Bieg, który poprzedziło wspólne odśpiewanie „Roty”, wygrał Kamil Jastrzębski, który linię mety mijał przy głośnym dopingu kibiców, z wynikiem 14:27. – Jestem zadowolony z czasu, ale przede wszystkim z tego, że mogłem oddać cześć powstańcom – mówił zawodnik SKB Kraśnik, któremu najwięcej kłopotów sprawił końcowy podbieg i nawrotka przy Moście Gdańskim.

Także dla zwyciężczyni rywalizacji kobiet, Ewy Jagielskiej, czas nie był tego dnia najważniejszy. – Mój dzisiejszy wynik jest daleki od moich możliwości. (...) Jednak dla mnie najważniejsze jest to, że właśnie w taki sposób, na biegowo, mogłam uczcić pamięć o Powstaniu i oddać hołd sportowcom – mówiła na mecie wielokrotna medalistka MP w biegach ulicznych, która cały dystans przebiegła spokojnym tempem (16:52 na mecie).

Uczestnicy najdłuższego z powstańczych biegów mieli dodatkową motywację, by podkręcić tempo. Uciekali przed deszczem. Suchą nogą bieg kończyli tylko zawodnicy ze ścisłej czołówki. – Wyliczyłam sobie czas od błysku do grzmotu i mi wyszło, że zdążę, chociaż biegło mi się ciężko – opowiadała na mecie zwyciężczyni, mistrzyni Polski w maratonie z 2017 r. Dominika Stelmach. Z kolei Emil Dobrowolski, który wygrał rywalizację mężczyzn, wspominał, że ostatni kilometr lekko przyspieszył obawiając się burzy, ale w rzeczywistości oderwał się od stawki już w połowie dystansu. – Szczerze mówiąc, spodziewałem się burzy trochę wcześniej, gdzieś w połowie trasy, a padać zaczęło dopiero po biegu. (…) Z czasu nie jestem zadowolony, ale to nie o czas tu chodziło. Tu po prostu atmosfera była niezwykła i udało mi się wygrać ten bieg – cieszył się maratończyk z Chotomowa, który na najwyższym stopniu podium powstańczego biegu w Warszawie stanął po raz pierwszy, z wynikiem 31:45.

29. Bieg Powstania Warszawskiego na wszystkich trzech dystansach ukończyło ponad 12 tys. zawodników - to nowy rekord frekwencji wydarzenia. – Cieszę się, że takie masy młodych ludzi solidaryzują się nami. Doceniam, że ludzie, którzy biegają, chcą swoim wysiłkiem upamiętnić, to co się działo 75 lat temu. Dziś nie każdy chce się męczyć – podkreślił prof. Leszek Żukowski, uczestnik powstania warszawskiego i prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który podczas patriotycznego biegu był jednym ze starterów biegów.

Bieg Powstania Warszawskiego to jedna z największych rund Ligi Festiwalu Biegowego - ogólnopolskiego cyklu łączącego blisko 50 wydarzeń biegowych w całym kraju. Przez cały rok biegacze zbierają punkty rankingowe w trzech klasyfikacjach: „Najlepszy biegacz 5-10-15”, „Najlepszy maratończyk” i „Najlepszy góral”, by we wrześniu ścigać się w decydujących biegach w ramach TAURON Festiwalu Biegowego. Sam Festiwal Biegowy – jedno z największych a przy tym najwszechstronniejsze wydarzenie sportowe w Polsce organizowane z myślą o biegaczach-amatorach i całych rodzinach, świętuje w tym roku dziesiąte urodziny. Kryniccy organizatorzy zapowiadają mnóstwo emocji, atrakcji i nagród dla uczestników (pula to 650 tys. zł, a jeden z uczestników wyjedzie z uzdrowiska nowym samochodem osobowym).