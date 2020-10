Jan Zielonka: Europa, uchodźcy i my

Dotyczy to szczególnie Europy, którą od biednej Afryki i Bliskiego Wschodu dzieli tylko kawałek morza; z Tunezji do włoskiej wyspy Lampedusa jest 70 mil. Ten skrawek wody jest dziś zbiorowym cmentarzem, gdzie spoczęło tysiące zdesperowanych migrantów. Los tych, którym udało się przeżyć, też nie jest łatwy. Większość jest zamknięta w obozach dla uchodźców, gdzie prawo do azylu, zdrowia i godności jest fikcją. Dziś wiemy, że obozy nie są receptą na migrację, nie mówiąc już o moralnym kacu. Komisja Europejska ogłosiła więc nowy pakt migracyjny, który przewiduje szybsze rozpatrywanie wniosków o azyl i szybsze powroty do krajów tych migrantów, których wnioski o azyl zostały odrzucone.

Poniżej dalsza część artykułu