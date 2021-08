Andrzej Malinowski: Ustrój hołoty dla hołoty

Piotr Patkowski, ci鉚le jeszcze wiceminister finans闚, ma niezwyk造 dar. Pojawia si, gdy rz鉅 popada w tarapaty, a niezale積i dziennikarze odbieraj w豉dzy smak 篡cia".

Patkowski, ze wzgl璠u na wygl鉅 i wiek, jest nazywany Harrym Potterem. Okazuje si, 瞠 nie tylko z tego powodu. Tak瞠 dlatego, 瞠 jest w pe軟i osadzony w wiecie magii, istniej鉍ym r闚nolegle do wiata niemagicznego, mugolskiego. wiat magii tworzy spo貫czno czarodziei czyli wybra鎍闚 dobrej zmiany a wiat mugoli to ca豉 reszta, czyli my. Jako pracownik Ministerstwa Magii zajmuje si g堯wnie administracj i ukrywaniem zamiar闚 kasty czarodziei przed mugolami. Poni瞠j dalsza cz artyku逝

To w豉nie on jest autorem stwierdzenia, 瞠 10 mln Polak闚 w wieku produkcyjnym zalicza siebie do klasy redniej. A bardzo du瘸 cz z tych ludzi uwa瘸 4 tys. z brutto za pensj swoich marze". W zwi頊ku z tym PiS jest parti klasy redniej, realizujemy ambicje Polak闚" przekonuje. Czarodzieje, czyli partia marz鉍ych o pensji 2908 z na r瘯, maj jednak jeszcze inne plany. Mimo podnios貫go tonu wygl鉅aj one niestety do niepokoj鉍o.

Ten zaufany cz這wiek premiera postanowi bowiem rozprawi si z rodzimym kapitalizmem. Jego zdaniem 30 lat temu pozbawiona demokratycznego i moralnego mandatu w豉dza" rozpocz窸a proces wprowadzania libertaria雟kiego systemu gospodarczego. By造m premierom Rakowskiemu, Mazowieckiemu i Bieleckiemu zarzuca wr璚z stworzenie anarchii gospodarczej". Natomiast ustawie Wilczka doprowadzenie do gigantycznej szarej strefy podatkowej".

Zapomnia biedny, 瞠 to dzi瘯i tej ustawie, opartej na wolnoci gospodarczej, setki przedsi瑿iorc闚, niemaj鉍ych z nomenklatur nic wsp鏊nego, stworzy這 miliony nowych miejsc pracy!

Polska lat 90. powinna by豉 postawi na rozw鎩 polskiej przedsi瑿iorczoci, absolutnie, ale nie takiej, kt鏎ej fundamentem jest oszukiwanie pa雟twa i obni瘸nie poziomu 篡cia Polak闚. Wolna Polska ma obowi頊ek patriotyczny, moralny i ekonomiczny wspiera polskich przedsi瑿iorc闚, ale czas najwy窺zy na sko鎍zenie pochwa niecnoty" grzmi dalej 29-latek.

Wolno jest istotna, ale w obrocie gospodarczym musi mie pewne ograniczenia (...). Drapie積y kapitalizm, w kt鏎ym pracownik ma mniej praw od pracodawcy, osoba pobieraj鉍a wiadczenia spo貫czne jest paso篡tem, a ka盥y jest kowalem w豉snego losu, jest sprzeczne z chrzecija雟k ide sprawiedliwoci" dodaje. A przypomina si stary slogan socjalizm tak, wypaczenia nie"...

C騜 jednak zamiast wolnoci gospodarczej proponuje minister Patkowski? Polska powinna stawia na chrzecija雟ki kapitalizm". Chodzi mu w rzeczywistoci o chrzecija雟ki korporacjonizm. Koncepcj, kt鏎a powsta豉, gdy hierarchowie i w豉dze wieckie chcia造 przeciwstawia si rewolucjom, kt鏎e d嘀y造 do obalenia w豉dzy i zwykle mia造 charakter antyklerykalny.

Jego zdaniem nauka spo貫czna Kocio豉 nie opowiada si ani za socjalizmem, ani za liberalnym kapitalizmem". Powo逝je si tutaj na Jana Paw豉 II, kt鏎y upatrywa g堯wny b章d socjalizmu w ograniczeniu podmiotowoci jednostki ludzkiej".