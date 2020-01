Witold M. Orłowski: Początek końca wielkiego spokoju?

Opublikowane przez GUS dane o grudniowej inflacji mogły zmrozić bardziej niż nieobecna w czasie świąt zima. W ciągu roku ceny wzrosły o 3,4 proc., najszybciej od siedmiu lat.

Inflacja w ciągu jednego miesiąca niemal osiągnęła górny przedział celu inflacyjnego NBP – czyli wartość inflacji, która zgodnie z deklaracjami naszego banku centralnego nie powinna być przekroczona. Oczywiście będzie, bo w styczniu czeka nas wzrost inflacji spowodowany podwyżką cen energii. Poniżej dalsza część artykułu

Jeśli spojrzeć na oceny kształtowania się inflacji w dłuższym okresie, można dopatrzyć się ciekawej prawidłowości. Wszyscy studenci ekonomii wiedzą, że skala wzrostu cen w znacznej mierze zależy od oczekiwań inflacyjnych. Mówiąc najprościej, jeśli wszyscy, pracodawcy i pracownicy, handlowcy i konsumenci, zgadzają się, że ceny będą dynamicznie rosły, z góry dostosowują do tego swoje działania i rzeczywiście ceny podnoszą. I odwrotnie, kiedy wszyscy przyzwyczają się do zerowej inflacji, nie planują podwyżek. I rzeczywiście ich nie ma, a jeśli nawet się zdarzą, to po pewnym czasie wzrost cen ustaje.

Otóż podobnie dzieje się z ekonomistami. Przyzwyczajeni przez lata 70. XX wieku do walki z inflacją nie chcieli wierzyć, że można ją w sposób trwały i radykalny zlikwidować. Stworzyli za to teorię, w myśl której w warunkach papierowego pieniądza absolutnie niemożliwa jest deflacja, czyli presja na spadek cen. Ku zdumieniu świata ekonomii, w latach 90. XX wieku inflacja przestała być problemem, za to od lat kraje rozwinięte nie potrafią sobie poradzić z deflacją (której rzekomo miało już nigdy nie być). Większość ekonomistów – zwłaszcza młodzi, którzy nie widzieli w swoim dorosłym życiu problemu wzrostu cen – jest więc dziś święcie przekonana, że to powrót inflacji jest niemożliwy. I przytacza na to różne argumenty, jasno dowodzące, że problemem w najbliższych dekadach może być tylko deflacja.

A tymczasem kto wie, czy inflacja nie stuka znów do drzwi, jeśli nawet nie na całym świecie, to przynajmniej w Polsce. Po siedmiu latach, w ciągu których inflacja wynosiła przeciętnie poniżej 1 proc., stykamy się właśnie z inflacją boleśnie zauważalną – i wtedy, kiedy robimy zakupy w sklepie (sławna pietruszka!), i kiedy patrzymy na dane publikowane przez GUS.

Dlaczego wzrost inflacji może okazać się dość trwały i trudny do poskromienia? Bo w stronę wyższych cen pcha nas naraz wiele czynników. Mamy więc wyższe skutkiem nieurodzajów ceny żywności, ale mamy też dynamicznie rosnące ceny energii. Mamy zerowe bezrobocie, idące w górę nominalne płace, ale mamy też dobry rząd obiecujący podwojenie płac minimalnych. Do tego dochodzi jeszcze niepewna sytuacja na świecie – wystarczy jeden szaleńczy tweet prezydenta Trumpa, albo jedna rakieta wystrzelona przez Irańczyków w stronę tankowców płynących przez cieśninę Ormuz, by oszalały ceny ropy naftowej. Albo wybuch kolejnej fali globalnych niepokojów finansowych, który zachwiałby stabilnością kursu złotego – najważniejszej kotwicy, która dziś utrzymuje polską inflację w ryzach.

Czy jesteśmy skazani na długi okres podwyższonej inflacji? Nie wiem, choć nie można tego wykluczyć. Na pewno zalecałbym dużą ostrożność w polityce pieniężnej, a także fiskalnej (od której zależeć będzie w znacznym stopniu stabilność kursu). Bo jeśli inflacja się na dobre obudzi, bardzo trudno będzie ją z powrotem uśpić.