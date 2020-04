Jan Maciejewski: Pandemia wiedzy

System współpracy naukowców, wymiany myśli i wyników badań spotkał mniej więcej ten sam los co przed kilkoma tygodniami włoski system opieki zdrowotnej. Przy takiej ilości danych, słów, liczb i wykresów nie ma fizycznej ani intelektualnej możliwości zweryfikowania ich prawdziwości, odsiania błędnych wniosków od tych nieco bardziej prawdopodobnych. Przeładowanie doprowadziło do krachu – nie tyle niedrożności, ile rozpadu całej struktury.

Tylko na pierwszy rzut oka konsekwencje tej pierwszej katastrofy są mniej tragiczne niż te, jakie pociągnęła za sobą druga z nich. Bo oto, proszę państwa, musimy sobie powiedzieć otwarcie, że nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Nie tylko my, zwykli zjadacze chleba, ale też naukowcy, a także informowani przez nich i wdrażający kolejne radykalne rozwiązania politycy, nie wspominając o dziennikarzach kilka razy dziennie informujących pogrubioną czcionką o nowych, sensacyjnych ustaleniach na temat natury wirusa i prognoz rozwoju epidemii. I tak do pandemii strachu i chaosu dołączyła kolejna, kto wie, czy nie groźniejsza od nich, pandemia wiedzy.