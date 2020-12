Home office to dla wielu z nas nadgodziny

Zniechęcenie i brak motywacji ze względu na problemy z korzystaniem ze sprzętu i systemów – tak wygląda codzienność zdalnej pracy dla 31 proc. z nas. Co więcej, problemem jest również brak odpowiedniego wsparcia działów IT – 30 proc. badanych skarży się na utrudniony kontakt i trudność z uzyskaniem szybkiej pomocy

Nadgodziny efektem pracy zdalnej

A wszystko przez brak dostępu do odpowiednich narzędzi usprawniających współpracę i zapewniających dostępność do kluczowych danych. W praktyce – jak wynika z badań zrealizowanych na zlecenie firmy Ricoh – obniża się efektywność pracowników. Taki stan rodzi wśród w nich frustrację, co źle wpływa na nastawienie do pracy. Efekt? Aż 42 proc. badanych przyznało, że podczas pracy z domu na realizację służbowych obowiązków poświęca więcej godzin niż w biurze.