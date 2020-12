Kiedy pracownicy wrócą do biur? Wkrótce, ale…

Tak wynika z badań CBRE. Pogorszenia obawia się tylko 9 proc. respondentów. Raport „The Future of the Office Survey” wskazuje, że ten optymizm przekłada się na przekonanie, że już w połowie przyszłego roku pracownicy wrócą do biur .

– Z naszej analizy nastrojów dyrektorów zarządzających płyną dwa wnioski. Pierwszy dotyczy otoczenia gospodarczego i przekonania, że sytuacja nie będzie się pogarszać. Drugi wniosek jest konsekwencją pierwszego. Dyrektorzy zarządzający wierząc w to, że sytuacja nie będzie gorsza, a może nawet ulegnie poprawie, chcą powrotu do biznesu, który znają sprzed pandemii. Dla wszystkich jest jasne, że tak samo nie będzie, ale jednocześnie chcemy przywrócić tyle, ile się da. Tęsknimy za pełnymi biurami, spotkaniami twarzą w twarz – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce. I dodaje, że – o ile otoczenie będzie sprzyjające – firmy będą dążyć do przywrócenia biznesu, jaki znają.

Z raportu CBRE „The Future of the Office Survey” wynika, że w opinii 48 proc. dyrektorów zarządzających warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą takie same jak aktualnie. 43 proc. spodziewa się poprawy sytuacji. W porównaniu do poprzedniej edycji badania zdecydowanie wzrósł odsetek dyrektorów zarządzających, którzy raczej obstawiają stagnację, a spadł tych mających nadzieję na poprawę. Niemniej już 67 proc. pracodawców liczy na to, że do połowy 2021 r. wszyscy pracownicy wrócą do biur. Na nieco mniej optymistyczną prognozę wskazuje 34 proc. dyrektorów zarządzających, którzy mówią wprost, że nie są pewni, kiedy uda się przywrócić pracowników do pracy w biurze.