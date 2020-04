Czy pandemia pozwala przedsiębiorcom na inwestycje i rozwój?

Można by śmiało zakładać, że w dobie pandemii większość przedsiębiorstw nie myśli o rozwoju, a raczej o tym, jak przetrwać. Podobnie jest z inwestycjami firm. Te, na które teraz przedsiębiorcy się decydują mają w zasadzie służyć uratowaniu firmy, ocaleniu miejsc pracy lub zachowaniu marki.

A jednak w historii nie brakuje przykładów, że nawet w najgłębszym kryzysie można w biznesie rozwinąć skrzydła. Wygrają te przedsiębiorstwa, które potrafią dopasować swoje modele biznesu do obecnej koniunktury.

Pandemia zatrzymała wzrost

Ostatnie dwa lata pod względem nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce były udane. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że w 2018 r. wzrosły one w cenach stałych o 12,2 proc., a w 2019 r. tylko nieznacznie słabiej (o 11,4 proc.). W 2019 r. rozpoczęto o 9,7 proc. więcej inwestycji niż w roku poprzednim (w 2018 r. o 8,8 proc.). Ta wysoka dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych zapewne zostałaby utrzymana, gdyby nie wybuch pandemii koronawirusa, który doprowadził w marcu br. do obniżenia produkcji dóbr inwestycyjnych o 15,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r., podczas gdy produkcja sprzedana przemysłu ogółem zmniejszyła się o 2,3 proc.