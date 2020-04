Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Tradycyjna metoda to złożenie papierowego wniosku w jednym z oddziałów ZUS lub wysłanie go pocztą. Można też złożyć wniosek przez internet choć to wymaga e-podpisu.

Specustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568, Poniżej dalsza część artykułu

która ma m.in. pomóc firmom podczas pandemii koronawirusa wprowadziła m.in. zwolnienie firm zatrudniających do 9 osób ze składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na 3 miesiące (w okresie marzec-maj 2020 r.). Zwolnienie dotyczy zarówno składek za przedsiębiorcę, jak i za pracujące dla niego osoby. Z tego samego rozwiązania mogą też skorzystać osoby samozatrudnione z przychodem do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (15 681 zł), które opłacają składki tylko za siebie.

W obydwu przypadkach zwolnienie dotyczy składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić składek ZUS? Wymogi przedstawiamy w tabeli.

Firma zatrudniająca do 9 osóbSamozatrudniony opłacający składki tylko za siebieZe zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.Firma działała przed 1 lutego 2020 r.Działalność wykonywano przed 1 lutego 2020 r.Na dzień 29 lutego 2020 r. firma zgłosiła do ubezpieczeń 9 lub mniej osób, wliczając w to właściciela. Kryterium przychodu nie będzie sprawdzane. Przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek tj. w marcu 2020 r., nie przekroczył 15 681 zł. W przypadku osób wystawiających fakturę VAT chodzi o kwotę netto, bez podatku VAT. Kryterium przychodu będzie sprawdzane.

Bez wniosku się nie obejdzie W celu skorzystania z umorzenia składek ZUS trzeba złożyć wniosek RDZ. Tu znajdziemy wniosek:

To wniosek, który po wypełnieniu można złożyć na dwa sposoby:

1 – osobiście w dowolnej placówce ZUS wrzucając do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS),

2 – za pośrednictwem poczty,

Wniosek można też złożyć elektronicznie nie ruszając się z domu/biura.

Można to zrobić przez PUE ZUS:

bądź przez PUE ZUS za pośrednictwem gov.pl:

Do wniosku elektronicznego trzeba dołączyć załącznik (w przypadku wniosku papierowego jest on już częścią wniosku więc składając wniosek tradycyjnie w wersji papierowej nie trzeba go już dołączać):

Wniosek elektroniczny trzeba podpisać. Można to zrobić na trzy sposoby.

1 – logując się przez profil zaufany/login.gov.pl

2- logując się przez bankowość elektroniczną (dotyczy to: BOŚ Bank, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Inteligo, Millennium Bank oraz PKO BP

3 – logując się przez certyfikat kwalifikowany

Do kiedy trzeba złożyć wniosek do ZUS? Wniosek RDZ należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. Umorzone składki sfinansuje budżet państwa. Oznacza to, że zachowana będzie ciągłość okresu ubezpieczenia i nie dojdzie do utraty świadczeń. Umorzone składki nie będą stanowiły przychodu.