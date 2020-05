Koronawirus. 1,7 mld zł na leasing i pożyczki

– Chcemy, aby w nowych warunkach, które wymuszą przedefiniowanie łańcuchów wartości i dostaw, nasza rodzima branża transportowa zachowała swoją konkurencyjność. I była gotowa do odpowiedzi na nowe wyzwania. Aby tak się stało, w tarczy antykryzysowej przewidzieliśmy rozwiązania przeznaczone specjalnie dla tego sektora – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

– Produkty finansowe oferowane przez ARP pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu epidemii. Zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych. Proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji –wskazuje z kolei Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które – w związku z pandemią – znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. I przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.

Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto. A okres finansowania może trwać do 6 lat.

Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy. Co to oznacza w praktyce? Otóż np. w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność firmy kwotą ok. 111 tys. zł.