Wydatki na wynajem aut dla szpitali można ująć w kosztach

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele firm zdecydowało się na pomoc np. placówkom medycznym czy szkolnym. To ważne dla szpitali. W ramach pomocy przedsiębiorcy przekazują darowizny finansowe bądź rzeczowe. Czasem jest to także inna forma wsparcia.

Tak było w przypadku przedsiębiorcy z branży paliwowej. Będąc spółką społecznie odpowiedzialną (konsekwentnie realizuje strategię CSR,z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), zaangażował się on w walkę z epidemią SARS-CoV-2. Po ogłoszeniu stanu epidemii zarząd spółki podjął decyzję o wsparciu 6 wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia szpitali i zakładów opieki zdrowotnej w ten sposób, że spółka zawarła dodatkowe pisemne umowy wynajmu 7 samochodów, na podstawie których bezpośrednio ponosi koszty tego wynajmu (opłaty za comiesięczny wynajem oraz opłaty ubezpieczenia pojazdów), przez cały czas trwania umów. Auta te zostały przekazane placówkom medycznym na podstawie umów użyczenia. Placówki będą użytkować te pojazdy wyłącznie w celu prowadzenia działań zmierzających do zapobiegania oraz zwalczania skutków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Po zakończeniu okresu użyczenia pojazdy nie będą wykorzystywane na potrzeby spółki, zostaną zwrócone do wynajmującego. Są to pojazdy osobowe.