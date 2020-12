Tarcza antykryzysowa 5.0 – chaosu w egzekucji ciąg dalszy

„Egzekucji nie podlegają środki wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej, niemniej, kwoty znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika są określone jedynie co do gatunku, a nie co do tożsamości. Jeżeli od daty ich wpływu na rachunek dłużnika mija kilka tygodni lub miesięcy, po czym następuje zajęcie tego rachunku, to wykazanie przez dłużnika, że pozostające na rachunku środki pochodzą z tarczy jest znacznie utrudnione, szczególnie w sytuacji jeśli na rachunku odnotowano duże obroty” – wskazuje adwokat Arkadiusz Skwarek – koordynator działu obsługi egzekucyjnej Kancelarii Ryszewski Szubierajski.