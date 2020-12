Praca zdalna – czy pracodawca zwróci nam za prąd? Praca zdalna to także wyższe opłaty za prąd. Praca zdalna to także wyższe opłaty za prąd. Kto ma je pokryć? Źródło: Adobe Stock

Michał Zadka

Praca zdalna to z jednej strony niższe koszty dojazdów do pracy, a z drugiej wyższe opłaty za prąd. Co począć z tymi ostatnimi?