Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: odroczenie podatku od nieruchomości

Chciałbym wystąpić do gminy z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości. Jesteśmy dużą firmą, która ma olbrzymie magazyny. Podatek od nieruchomości to dla nas duże obciążenie. Jednak nasza gmina nie podjęła w tym obszarze stosownej uchwały na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej. Czy mimo to mogę z takim wnioskiem wystąpić?