Tarcza 4.0: Fundusz socjalny do zawieszenia

Obowiązujące przepisy przewidują, że pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek ten obejmuje również pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa. Natomiast w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych fundusz taki jest tworzony bez względu na liczbę pracowników.

