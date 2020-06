Tarcza 4.0: Zasady i warunki wykonywania pracy zdalnej

Przede wszystkim polecenie wykonywania pracy zdalnie będzie możliwe jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz będzie na to pozwalał rodzaj pracy.

Ponadto, pracodawca nie będzie mógł obciążać pracownika koniecznością zapewnienia materiałów i środków do pracy, jak również jej obsługi logistycznej. Projektowane zmiany będą co prawda dopuszczały możliwość korzystania przez pracownika ze środków własnych, ale jedynie w takim zakresie, w jaki umożliwią one poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych.