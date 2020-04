Koronawirus. Co daje tarcza antykryzysowa 2.0

Poprawki senackie, nad którymi Sejm głosował w nocy z czwartku na piątek, wprowadzają kilka ważnych zmian. Przede wszystkim z rozwiązań zawartych w specustawie będą mogły skorzystać też firmy nowe, a więc takie, które zostały założone od 1 lutego do 1 kwietnia.

Druga specustawa rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych wakacji składkowych, o firmy zatrudniające do 49 osób. Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.