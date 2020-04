Wirus a biznes, pytania i odpowiedzi: zasiłek dla ojca i matki?

Czy z zasiłku opiekuńczego może korzystać zarówno ojciec jak i matka? Co w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie pracuje?

Zgodnie z art. 34 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.