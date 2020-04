Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: miejsce urlopu

Za czas odsunięcia od pracy pracodawca co do zasady ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Jednak w takiej sytuacji można by powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia podnosząc, że pracownik współprzyczynił się do sytuacji, w której nie świadczy pracy. Ma on bowiem obowiązek dbania o dobro zakładu pracy.