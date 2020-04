Koronawirus. Gdzie znaleźć tekst specustawy

Bez składek ZUS przez trzy miesiące

Wśród najważniejszych propozycji jest zwolnienie firm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (w okresie marzec-maj). Zwolnienie to dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Do tej preferencji maja też prawo osoby na samozatrudnieniu z przychodem do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.