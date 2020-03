Koronawirus. Pytania i odpowiedzi: wypadek przy pracy zdalnej

Wypadki przy pracy zdalnej pozostają szczególnie problematyczną kwestią. Nie budzi wątpliwości to, że pracownik pracujący w domu ma jednakowe prawo do świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego . Jednak istnieją zasadnicze trudności w ustaleniu rzeczywistego przebiegu zdarzenia, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy w domu

W związku z koniecznością ustalenia okoliczności, w jakich doszło do wypadku, to na pracodawcy ciążą obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).

Problematyczne może być również stwierdzenie, czy doszło do zdarzenia w okolicznościach wyłączających prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Na przykład pracownik w sposób zawiniony naruszył zasady bhp, co doprowadziło do wypadku lub na jego przebieg znaczny wpływ miał stan nietrzeźwości pracownika.