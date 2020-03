Koronawirus. Specustawa zawiesi kontrole fiskusa

Organ wydający postanowienie o zawieszeniu procedury będzie miał obowiązek doręczenia tego postanowienia niezwłocznie. Jeśli nie będzie to możliwe, postanowienie o zawieszeniu zostanie doręczone najpóźniej w terminie doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania albo kontroli

Do terminów postępowań i kontroli nie będzie się wliczać okresów ich zawieszenia.

W projekcie specustawy przewidziano przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o miesiąc w celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19. To oznacza, że przedsiębiorcy na uzyskanie odpowiedzi ze skarbówki będą czekać 4 miesiące.

Ma to uchronić organy podatkowe przed tzw. milczącymi interpretacjami. Jeśli bowiem urząd nie wyda interpretacji w terminie, obowiązuje stanowisko podatnika przedstawione we wniosku o interpretację.

To niestety nie koniec. Minister Finansów otrzyma możliwość przedłużenia terminu (wydania interpretacji indywidualnej z 3 do 4 miesięcy) o okres do 3 miesięcy. Jednak takie wydłużenie będzie możliwe tylko raz. Ostatecznie w drodze rozporządzenia będzie możliwe przedłużenie terminu o nie więcej niż 3 miesiące.