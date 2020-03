Koronawirus. Jak gminy mogą pomóc firmom?

Dłuższe terminy płatności

Ponadto, gminy będą mogły przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatne w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września br. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do 15 maja. Natomiast w przypadku osób prawnych rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.