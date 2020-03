Wydatki na ochronę przed koronawirusem można ująć w kosztach

Każda firma zatrudniająca pracowników musi przestrzegać reguł przewidzianych w Kodeksie pracy. Dotyczą one m.in. organizacji miejsca pracy. Z Kodeksu wynika, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Dotyczą one: – organizacji pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. – reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. – zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Ostrzeżenia WHO, a także krajowego inspektoratu sanitarnego, związane z COVID-19 wskazują na konieczność zachowania odpowiedniej higieny w celu ochrony przed koronawirusem. Również w miejscu pracy. Naturalnym jest więc, że pracodawcy przeznaczają obecnie większe nakłady na mydło, maseczki ochronne czy specjalistyczne środki dezynfekujące, aby uchronić swoich pracowników przed zakażeniem.

Zacznijmy od przypomnienia, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawach podatkowych, jako te, które kosztem być nie mogą (w ustawie o PIT katalog włączeń wydatków z kosztów znajduje się w art. 23, a w ustawie o CIT jest to art. 16).

Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów.