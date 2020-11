Przewodnik – jak robić biznes po brexicie?

Od stycznia 2021 r. Wielka Brytania bezpowrotnie stanie się względem Unii Europejskiej państwem trzecim jak np. Argentyna czy Chiny. Brexit wcale jednak nie oznacza, że więzi biznesowe muszą zostać przerwane. Jak więc prowadzić biznes?

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej (UE). W efekcie kraj ten przez Unię Europejską uznawany jest za „państwo trzecie”. Jednym ze skutków jest to, że Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy już w procesie podejmowania decyzji w Unii. Obie strony wspólnie ustaliły, że do 31 grudnia 2020 r. potrwa okres przejściowy. Miał być to czas dla wszystkich na przygotowanie się do godziny zero. W tym czasie politycy mieli ustalić zasady współpracy, w tym wymiany handlowej, czyli opracować umowę a przedsiębiorstwa miały przyswoić sobie te mechanizmy. Póty co umowy na horyzoncie nie widać, a skutki brexitu nastąpią mimo tego, czy ona będzie, czy nie. Na co więc należy zwrócić uwagę, a przede wszystkim, gdzie szukać informacji? Piszemy o tym poniżej. Poniżej dalsza część artykułu

Pochodzenie będzie mieć znaczenie Od 1 stycznia 2021 r. czyli od zakończenia okresu przejściowego Wielka Brytania nie będzie już stanowić części obszaru celnego Unii Europejskiej. Od tej daty zmienia się wszystko dla wszystkich. Innymi słowy przestanie działać preferencyjny system celny i podatkowy dla korony brytyjskiej. Sęk w tym, o czym było już powyżej, że wciąż nie ma umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielka Brytanią, która by tę kwestię uregulowała.

Jaki więc przyjąć scenariusz? Szykować się na najgorsze czyli brak umowy, ale jednocześnie zapoznać się z możliwymi mechanizmami, które będą działać nawet wtedy, gdy taka umowa zostanie zawarta. Polscy przedsiębiorcy, którzy dotychczas tego nie uczynili będą musieli zarejestrować się w bazie zarejestrowanych eksporterów REX albo uzyskać status upoważnionego eksportera.

Brexit – jak eksportować po nim do Wielkiej Brytanii? Choć wszyscy rozumieją, że 1 stycznia 2021 r. na granicy Wielkiej Brytanii będzie rzeczywista granica ze wszystkimi konsekwencjami, to wydaje się, że brakuje świadomości co do nadchodzącego faktu. Jest jeden wyjątek. Nie będzie granicy celnej w przepływie towarów pomiędzy Irlandią Północną i krajami członkowskimi UE, w tym Irlandią. Dlatego brytyjski rząd przygotował szczegółowy poradnik dla eksporterów spoza Zjednoczonego Królestwa, aby ułatwić handel. Władze brytyjskie zalecają:

uprzednio wcześnie uzgodnić ze swoimi partnerami handlowymi w Wielkiej Brytanii zakres odpowiedzialności oraz omówić dokumentację wymaganą w przypadku towarów będących przedmiotem handlu;

upewnić się, czy nasza firma spełnia wymogi obowiązujące przy przewozie towarów przez granicę;

zapoznać się z procedurami celnymi i dokumentacją celną oraz opłatami celnymi;

ustalić wymogi dla eksportu produktów rolno-spożywczych (produkty rolne, żywność, napoje);

ustalić czy dla eksportowanych produktów konieczne będą pozwolenia i zaświadczenia lub inne dokumenty.

Brexit, a eksport produktów rolno-spożywczych Wyżej wymienione wskazówki dotyczą zarówno przedsiębiorstw już eksportujących, jak i dopiero zamierzających eksportować. Każda polska firma będzie musiała przestrzegać nowych wymogów sanitarnych i fitosanitarnych. To nie wszystko. Brytyjski rząd jasno się wyraził, że jeśli dla danego rodzaju produktu konieczne jest posiadanie eksportowych świadectw zdrowia, to trzeba będzie takie nowe świadectwa uzyskać. Jednocześnie zdaje on sobie sprawę, że nie wszystkie firmy spełnią ten warunek na dzień pierwszego stycznia. Dlatego rząd Wielkiej Brytanii dopuszcza okres na uzupełnienie dokumentacji. Z drugiej strony apeluje, aby już teraz ustalić jakiego rodzaju dokumenty będą konieczne.

Brexit, a ochrona znaków towarowych Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stanowi, że przedsiębiorstwo uprawnione, które zarejestrowało swój znak towarowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej przed zakończeniem okresu przejściowego, będzie korzystało z ochrony prawnej takiego znaku. W praktyce oznacza to równe prawne traktowanie. Przedsiębiorstwa, które nie zarejestrowały znaku zgodnie z rozporządzeniem 2017/1001 będą musiały wystąpić z wnioskiem do brytyjskiego urzędu, jeśli chcą, aby ich dobra niematerialne miały ochronę prawną w Wielkiej Brytanii.

Brexit, a działalność biznesowa Brytyjskie prawo brexitowe dopuszcza różne warianty wjazdu do Wielkiej Brytanii. Wszystko będzie zależeć od celu. Inaczej będą traktowani imigranci, a inaczej osoby, które na Wyspach prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność biznesową. W przypadku wizyt do 6 miesięcy obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii bez konieczności ubiegania się o wizę. W ramach tego uprawnienia osoby z tych krajów i obszarów będą mogły prowadzić działalność biznesową polegającą na spotkaniach biznesowych, wzięciu udziału w konferencjach itd.

Kompendium informacji o prowadzeniu biznesu w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r. znajduje się pod poniższymi linkami: