Grzegorz Kołodko: mamy do czynienia z paradoksem globalizacji

– Paradoksalnie teraz to Chiny są wielkim zwolennikiem globalizacji w przeciwieństwie do USA, które dążą aktualnie do deglobalizacji, a przynajmniej do spowolnienia procesów globalizacyjnych na rzecz regionalizmów i relacji bilateralnych – mówi prof. Grzegorz Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów.