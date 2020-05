Hotele i restauracje zastosują kasy online później

W dniu, w którym rozporządzenie ministra finansów wejdzie w życie przedsiębiorcy zyskają pół roku, aby zacząć stosować nowe obowiązki. Jak podkreśla resort finansów to odpowiedź na prośby biznesu w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa.

Kasy online – co to jest?

Wyjaśnijmy na początek, że kasy online to urządzenia służące do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przesyłające dane bezpośrednio po sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego – tzw. Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).