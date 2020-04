Koronawirus. Powstała platforma do walki z COVID-19

Powstała specjalna platforma do wymiany informacji i ofert dotyczących walki z koronawirusem. Mogą z niej korzystać szpitale, uczelnie, centra R&D i startupy. Inicjator platformy, organizacja EIT Health, kojarzy je z partnerami z całej Europy. W ciągu kilku na platformę trafiło ponad 150 wniosków.

Cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Naukowcy poszukują szczepionki i leku przeciwko COVID-19. Firmy pracują nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Z kolei szpitale poszukują potrzebnego sprzętu. Poniżej dalsza część artykułu

W Europie powstała właśnie platforma mająca łączyć szpitale, uczelnie, centra badań i rozwoju (R&D) oraz startupy. Jej celem jest szybkie tworzenie ponadregionalnych partnerstw do walki z pandemią. Podmioty udostępniają informacje o tym, czego potrzebują (np. informacji, zasobów) i jednocześnie same informują, jak mogą wesprzeć innych.

Platforma kojarzy partnerów Uczestnicy platformy mogą publikować oferty i zapytania, a twórca platformy, EIT Health, kojarzy je z partnerami z całej Europy.

Po starcie platformy tylko w ciągu kilku dni złożono ponad 150 wniosków. Dotyczą one np. dostępu do sprzętu do utylizacji biologicznej odpadów, aplikacji do monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa czy też gotowości do testowania szczepionki na COVID-19. EIT Health spodziewa się, że wiele ważnych projektów pojawi się również w Polsce.

– To czas, w którym musimy działać razem. Wykorzystujemy siłę sieci EIT Health, żeby stworzyć nowe partnerstwa do walki z wirusem – mówi Mikołaj Gurdała, dyrektor ds. innowacji w EIT Health InnoStars, części EIT Health, która działa w Środkowej, Wschodniej i Południowej Europie.

– Wybrane inicjatywy możemy dodatkowo wspomóc finansowo i mentoringowo. Monitorujemy każde „zapytanie” i staramy się znaleźć dla niego odpowiednich partnerów nie tylko w sieci EIT Health, ale także poza nią – podkreśla Mikołaj Gurdała.

EIT Health to organizacja non-for-profit, działająca z ramienia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), utworzonego przez Unię Europejską w 2008 r. Jest największym w Europie partnerstwem publiczno-prywatnym działającym w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. Skupia ponad 150 firm, uczelni i centrów badawczo-rozwojowych. W Polsce ma czterech partnerów. Są to Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi oraz Celon Pharma i Comarch.

Jakie są efekty nowej inicjatywy w Europie Są już pierwsze efekty nowej inicjatywy. Za jej pośrednictwem Startup Oxipit z Litwy zaoferował szpitalom, które borykają się z niedoborem radiologów, specjalne oprogramowanie do diagnostyki rentgenowskiej klatki piersiowej. Oprogramowanie działa w oparciu o AI, która wspiera diagnostykę.

Z kolei we Włoszech firma PatchAI stworzyła aplikację do ochrony i monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa. Inna włoska firma, Takis, szuka wsparcia przy opracowaniu czterech szczepionek.

Natomiast czeski inkubator DEX Innovation Centre, zaprasza partnerów do wspólnej pracy nad respiratorem, który można by montować z części wyprodukowanych przez drukarki 3D. A firma Sanofi podjęła współpracę z AP-HP w Paryżu w celu przyspieszania prac and lekiem na COVID-19.

Jakie są działania w Polsce przeciwko COVID-19 w ramach EIT Health Firma Celon Pharma zainicjowała program dotyczący COVID-19. Jego celem jest opracowanie leku, który pomoże w hamowaniu rozwoju wirusa SARS-CoV-2 i innych koronawirusów.

Z kolei Uniwersytet Medyczny w Łodzi otworzył, we współpracy z innymi podmiotami, laboratorium diagnostyczne SARS-CoV-2 w łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym

Zaś Comarch przygotował aplikację HealthNote. Jest to internetowa książeczka zdrowia. Wprowadził do niej moduł, który umożliwia pacjentowi wykonanie testu związanego z czynnikami ryzyka COVID-19 w oparciu o zalecenia WHO. Wbudowany algorytm AI analizuje dane pacjenta i inne informacje, takie jak lokalizacja, pogoda i rzeczywiste przypadki COVID-19, i dokonuje oceny ryzyka.

Nabór nowych rozwiązań do 14 kwietnia – Coraz więcej innowacji medycznych i z obszaru opieki zdrowotnej pochodzi z Polski. Widzimy duże zaangażowanie w walkę z pandemią partnerów, współpracujących z nami startupów i uczelni – mówi Mikołaj Gurdała.

– Poszukujemy m.in. rozwiązań z obszaru digital health o wysokim poziomie gotowości technologicznej, które mogłyby być wdrożone w ciągu sześciu miesięcy. Nabór do programu Headstart trwa do 14 kwietnia. Najlepsze propozycje otrzymają 50 tys. euro na rozwój produktu lub usługi – dodaje Mikołaj Gurdała.