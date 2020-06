Średnie firmy mogą już szykować wnioski o dotacje obrotowe z PARP

Większość, bo aż 2,5 mld zł to środki dla średnich firm. Pochodzą one z dwóch krajowych programów operacyjnych (Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia). O wsparcie z programu dla makroregionu Polski Wschodniej, w którym budżet dotacji wynosi 500 mln zł mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych jedenastu regionów czekają 2 mld zł z Inteligentnego Rozwoju.

Niezależnie jednak od pochodzenia pieniędzy na nie wszystkie dotacje obrotowe dla średnich firm rozdzieli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Agencja wskazała już okres na składanie wniosków. Można je składać od 15 czerwca do 31 lipca br. Zaś same dotacje będą wypłacane do końca tego roku.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

– Trwająca epidemia ma wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki, a jej fatalne skutki odczuło wiele przedsiębiorstw. To bardzo ważne, by pomóc im przetrwać ten czas. To ważne nie tylko dla przedsiębiorców ale i, dla całej naszej gospodarki. Dlatego w ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. – Aby możliwie jak najbardziej uprościć składanie wniosków cały proces będzie przeprowadzony zdalnie – dodaje.