Koronawirus. Ruszają unijne dotacje obrotowe dla polskich firm z sektora MŚP

– Dotacje obrotowe to nowy instrument, który zaoferujemy mikro, małym i średnim firmom w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia rządową tarczę antykryzysową. Pomoc finansowa dotycząca bieżących wydatków firm to nasza odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu pandemii koronawirusa – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

– To wszystko środki z bieżącej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) 500 mln zł trafi do średnich przedsiębiorstw z pięciu wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Z kolei średnie firmy z pozostałych jedenastu regionów będą mogły skorzystać z dotacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). W puli dla nich są 2 mld zł. Wreszcie co najmniej 500 mln zł trafi do mikro i małych przedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z RPO – wylicza Jarosińska-Jedynak.