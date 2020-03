KE pilnie szuka innowacyjnych firm do walki z koronawirusem

Komisja Europejska ma 164 mln euro dla MŚP z innowacyjnymi technologiami. Do jutra szuka firm do walki z epidemią koronawirusa COVID-19 i zaprasza je do błyskawicznego składania aplikacji na następną rundę finansowania z Europejskiej Rady Innowacji.

Czasu na składanie aplikacji jest bardzo niewiele, ale też nikt go dziś nie ma. Komisja poinformowała o alarmowym naborze wniosków do EIC Accelerator dziś w południe, termin mija jutro, w środę 18 marca, o godz. 17. Nie ma z góry ustalonych priorytetów tematycznych, a wnioskodawcy z innowacjami związanymi z koronawirusem będą oceniani w taki sam sposób, jak inni wnioskodawcy.



Komisja Europejska deklaruje jednak, że będzie starała się przyspieszyć przyznawanie dotacji EIC i finansowania mieszanego (łącząc dotacje i inwestycje kapitałowe) dla odpowiednich innowacji związanych z koronawirusem, a także ułatwić dostęp do innych źródeł finansowania i inwestycji.