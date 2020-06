Mikropożyczka – umorzenie bez wniosku już pewne

Trzeba jednak podkreślić, że pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Obowiązujące jeszcze regulacje przewidują, że aby to umorzenie uzyskać przedsiębiorca powinien złożyć stosowny wniosek po upływie 14 dni od upływu okresu 3 miesięcy. Po wejściu w życie przepisów tarczy antykryzysowej 4.0 ta formalność zniknie.

Ważne: Samo złożenie wniosku o mikropożyczkę do PUP nie oznacza, że przedsiębiorca w ciągu kilku dni otrzyma środki na konto. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Potwierdzają to przedsiębiorcy, którzy o to wsparcie się starali lub jeszcze na nie czekają. Podpisanie umowy powinno nastąpić z reguły w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku. Z kolei pieniądze powinny trafić do firmy niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni od podpisania umowy. To oznacza, że od momentu złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy mogą upłynąć minimum 32 dni (robocze). Niektóre powiatowe urzędy pracy sygnalizowały, że czas ten może być dłuższy.