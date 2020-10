Załamanie eksportu polskiej odzieży boli cały sektor

– Badania, jakie przeprowadzamy wśród producentów, pokazują, że wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosiło jedynie 25–30 proc. Kontaktów eksportowych w zasadzie nie ma – mówi Aleksandra Krysiak, dyrektor PIOT – Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. – Zapaść w sektorze jest faktem, nic nie wskazuje na to, aby coś miało się drastycznie odmienić, choć oczywiście mamy nadzieję na poprawę sytuacji – dodaje.

Mocne spadki sprzedaży

Już wiosną pracę w sektorze odzieżowym straciło nawet kilkanaście tysięcy osób i niestety możliwe są kolejne redukcje. Polska według wyników za 2019 r. jest 15. eksporterem odzieży i tekstyliów na świecie. Jak wynika z raportu opracowanego przez firmę ITRO, wart on był już 6,8 mld dol. i konsekwentnie rośnie. Wyników za 2020 r. nikt nie jest w stanie przewidzieć, a pierwsze miesiące są słabe. Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) wynika, że w styczniu i lutym eksport tekstyliów i obuwia jeszcze rósł – co prawda tylko 1,7 proc. w styczniu oraz 4,7 proc. w lutym, ale kolejne miesiące to już spadki. W marcu spadek wyniósł 6,2 proc., a w kwietniu aż 30,8 proc.