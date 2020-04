Co eksportować do Niemiec podczas pandemii

Kryzys to szansa na sprzedaż innych niż dotychczas towarów. Co więc wysyłać np. za Odrę?

Co prawda granice są nadal wolne dla swobodnego przepływu towarów to jednak koronawirus negatywnie wpływa na polski eksport. Boleśnie odczuła to choćby branża meblarska, która nagle została bez zamówień z Europy Zachodniej, a trafia tam 90 proc. wyrobów meblarskich wytworzonych w naszym kraju. Poniżej dalsza część artykułu

Z coraz większymi problemami borykają się producenci i eksporterzy żywności. Resort rolnictwa i rozwoju wsi usiłuje podejmować nowe inicjatywy mające umożliwić większą sprzedaż żywności do tzw. krajów trzecich, ale przyszłość pokaże na ile okażą się one skuteczne. W Polsce pojawiają się więc jedynie punktowe sposoby pomocy eksporterom jak narzędzie „Możliwości eksportowe” autorstwa resortu rolnictwa czy ciekawa, acz płatna, inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która wydaje „zaświadczenie o działaniu siły wyższej” mające uchronić polskich eksporterów przed karami finansowymi za nieterminowe dostawy.

Analizy PAIH Za kolejną taką inicjatywę można poczytać działania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Agencja zaczęła zbierać informacje o aktualnych szansach eksportowych w poszczególnych krajach. Pierwsze analizy dotyczą m.in. Niemiec, do których w 2019 r. wyeksportowaliśmy towary warte 65,1 mld euro (import z Niemiec wyniósł 50,9 mld euro).

Wjazd bez przeszkód Co więc dzieje się na najbliższym i najważniejszym dla nas rynku niemieckim (Niemcy to nr 1 zarówno w polskim eksporcie, jak i imporcie)? PAIH przypomina, że jeśli idzie o międzynarodowy transport towarów to zgodnie z zarządzeniem Komisji Europejskiej kontrole transportowe na granicy polsko-niemieckiej powinny trwać do 15 minut.

– Wjazd do Niemiec bez ograniczeń dotyczy m.in. kierowców przewożących towary. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie elektronicznej, a kierowcy nie muszą wychodzić z pojazdów – tłumaczy Łukasz Chrabański, szef zagranicznego biura handlowego PAIH we Frankfurcie.

Do tego wszystkie niemieckie landy wstrzymały ograniczenia w ruchu ciężarówek w niedziele święta (jednak w niektórych dotyczy to tylko wybranych produktów). Różny jest też okres wstrzymujący to ograniczenie. Przykładowo Bawaria zawiesiła je aż do 30 maja.

Co i jak kupują teraz Niemcy? Ekspert PAIH wskazuje, że Niemcy zgłaszają aktualnie zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne, produkty spożywcze oraz te dla dzieci i zwierząt.

Co ciekawe, rośnie też popyt na sprzęt sportowy do ćwiczenia w domu oraz elektroniki potrzebnej do zdalnej pracy z miejsca zamieszkania.

Do tego jako kanał sprzedaży warto teraz rozważyć e-commerce.

– Sklepy są zamknięte. A teraz ludzie mają czas, aby porównać ceny. Nie w każdej kategorii, ale w wielu, szczególnie rozmawiając z dotychczas działającymi przedsiębiorcami widzimy, że odnotowywane są wzrosty sprzedaży. Chodzi np. o odzież dla dzieci, meble, meble dziecięce – wylicza Chrabański.

A może przetargi? Szansą dla polskich firm jest też udział w przetargach publicznych. Tu PAIH odsyła pod dwa adresy: www.bund.de i www.ted.europa.eu I jak wskazuje Chrabanski przetargi te odbywają się teraz co do zasady szybciej lub bardzo szybko jeśli idzie o produkty związane z walką z koronawirusem.