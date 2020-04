Jak polskie firmy mogą sprzedać nadwyżki żywności. Jest pomysł

Epidemia koronawirusa uderzyła w polskich producentów żywności oraz produktów rolnych. Łańcuchy dostaw zostały mocno nadszarpnięte, a w niektórych przypadkach nawet zerwane. Pomimo to rodzime przedsiębiorstwa wciąż produkują i rośnie nadwyżka, którą coraz trudniej sprzedać na rynku krajowym i zagranicznym. Ministerstwo rolnictwa opracowało dwa proste rozwiązania mające to umożliwić.

Proeksportowe narzędzie

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi rozesłał do wszystkich polskich ambasad informację, aby te w krajach rezydowania zbierały informacje o zapotrzebowaniu na żywność. Następnie informacje te mają błyskawicznie przekazywać do resortu rolnictwa. W ten sposób powstało narzędzie „Możliwości eksportowe”. To zakładka na stronie internetowej ministerstwa z informacjami o dodatkowych i pilnych możliwościach eksportowych żywności na tzw. rynki trzecie (pozaunijne). Z narzędzia mogą skorzystać wszystkie polskie MŚP produkujące żywność. Nawet jeśli nie posiadają zezwoleń eksportowych (bo dla danej kategorii produktu potrzeba np. audytu zakładu produkcyjnego).